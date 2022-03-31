Международный валютный фонд работает над созданием для Украины специального счета под своим администрированием, который обеспечит поступление займов и грантов для страны, страдающей сейчас от развязанной Россией войны.

Это подтвердил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает собственный корреспондент Укринформа.

«По просьбе некоторых членов… сейчас мы работаем над предложением для нашего Исполнительного совета создать то, что мы называем счетом под администрированием МВФ (IMF's Administered Account – англ.) в интересах Украины», – отметил Райс.

По словам представителя Фонда, этот счет станет механизмом, который обеспечит поступление займов и грантов от заинтересованных доноров, «чтобы помочь Украине преодолеть возникший чрезвычайный кризис».

Райс напомнил, что в начале марта Исполнительный совет МВФ одобрил выплату 1,4 млрд долларов в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI), выделенных немедленно, с учетом экономической ситуации в Украине в условиях войны. Пакет помощи имеет целью помочь Украине удовлетворить насущные потребности в финансировании и смягчить последствия войны для национальной экономики.

Накануне глава НБУ Кирилл Шевченко встретился с представителями МВФ. Стороны обсудили экономическую ситуацию в Украине и пути консолидации международных усилий. При этом поднимался вопрос о необходимости создания специального счета под администрированием МВФ для Украины.