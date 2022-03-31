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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЕАЭС ВЫРОСЛИ В ФЕВРАЛЕ НА 3,7%
12:39 01.04.2022
В феврале 2022 года цены производителей промышленной продукции в целом по ЕАЭС выросли на 3,7% по сравнению с январем и на 3,8% по сравнению с декабрем 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены выросли на 9%, в обрабатывающей промышленности – на 2,5%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 1%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 0,5%.
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