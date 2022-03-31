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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЯДЕРНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЕРЕВЕДЕТ ВСЕ УКРАИНСКИЕ АЭС В ПАРИЖСКИЙ ЦЕНТР


10:07 01.04.2022

Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), переведет НАЭК "Энергоатом" и все его станции и энергоблоки в Парижский центр ВАО АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Энергоатома.

"Сегодня, 31 марта 2022 года, Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), на своем заседании поддержал заявку ГП "НАЭК "Энергоатом" и принял решение о переводе Компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ВАО АЭС", - говорится в сообщении.

В частности, в центр переводятся: Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000), Ривненская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000), Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000) и Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

Украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций.
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