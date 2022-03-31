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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГБР УКРАИНЫ ИНИЦИИРУЕТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ИМУЩЕСТВА БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ БЕЛАРУСИ
16:14 31.03.2022
Государственное бюро расследований инициировало национализацию имущества бизнесменов из Беларуси и России более чем на 260 миллионов гривень. Об этом сообщает ГБР в Телеграме.
"Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из Беларуси и России. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что территориальное управление ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать продукцию на нужды ВСУ.
Как сообщалось, Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.
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