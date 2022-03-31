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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРЕЖНИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕРТИФИКАТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ТРАНЗИТЕ ПРОДОЛЖИТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕАЭС
15:50 31.03.2022
1 апреля вступает в силу решение Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 года № 199, которое определяет форму, порядок заполнения и использования сертификата обеспечения в виде электронного документа при таможенном транзите в Евразийском экономическом союзе.
Как сообщает ЕЭК, вместе с тем для начала применения этого решения необходимо введение в действие общего процесса, в рамках которого таможенные органы государств ЕАЭС должны обмениваться электронными документами и (или) сведениями при контроле транзитных перевозок, в том числе этими сертификатами. Это определено в пункте 6 статьи 444 Таможенного кодекса Союза.
Работа по введению в действие такого общего процесса в ЕАЭС еще не завершена. В связи с этим независимо от вступления в силу решения комиссии от 19 ноября 2019 года № 199 до начала реализации указанного общего процесса продолжает действовать прежний порядок работы с сертификатом обеспечения.
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