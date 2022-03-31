Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 белорусских и российских железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«По результатам проверок предприятий Российской Федерации и Республики Беларусь, транспортирующих оборудование по железной дороге, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являются собственностью таких предприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в зоне таможенного контроля одного из городов обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

В настоящее время производится оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.

Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в "Укрзализныцю" и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации.