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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ НАЧАЛИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 400 БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ
14:14 31.03.2022
Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 белорусских и российских железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«По результатам проверок предприятий Российской Федерации и Республики Беларусь, транспортирующих оборудование по железной дороге, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являются собственностью таких предприятий», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в зоне таможенного контроля одного из городов обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.
В настоящее время производится оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.
Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в "Укрзализныцю" и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации.
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