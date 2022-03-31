|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК БИЗНЕСА МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА МАРКИРОВКУ НОВЫХ ГРУПП ТОВАРОВ В ЕАЭС
12:56 31.03.2022
Под руководством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.
Как сообщает ЕЭК, в ходе заседания было предложено рассмотреть возможность введения временного моратория на маркировку новых групп товаров и переноса сроков для тех товаров, по которым уже поступили уведомления государств-членов о намерении ввести маркировку.
«Достигнута договоренность проработать сроки возможного моратория и в ближайшее время внести проект соответствующего акта на рассмотрение глав правительств. При этом все стороны согласились, что уже принятые решения о маркировке продолжат действовать», - отметил Андрей Слепнев.
Он также добавил, что рассмотрение вопроса ведется в рамках подготовки второго пакета мер по повышению устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2022
Курсы в банках
на 31.03.2022
Конвертация в банках
на 31.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте