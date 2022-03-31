Под руководством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает ЕЭК, в ходе заседания было предложено рассмотреть возможность введения временного моратория на маркировку новых групп товаров и переноса сроков для тех товаров, по которым уже поступили уведомления государств-членов о намерении ввести маркировку.

«Достигнута договоренность проработать сроки возможного моратория и в ближайшее время внести проект соответствующего акта на рассмотрение глав правительств. При этом все стороны согласились, что уже принятые решения о маркировке продолжат действовать», - отметил Андрей Слепнев.

Он также добавил, что рассмотрение вопроса ведется в рамках подготовки второго пакета мер по повышению устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС.