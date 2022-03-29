|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЮMONEY ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ С КОШЕЛЬКА НА КАРТЫ «БЕЛКАРТ» В БЕЛАРУСЬ
11:06 31.03.2022
Сервис электронных платежей ЮMoney запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО НКО «ЮМани», теперь владельцы кошельков ЮMoney могут переводить деньги друзьям и близким в Беларусь, а белорусские пользователи — получать денежные переводы из России.
Перевести деньги из кошелька ЮMoney можно на карты платежных систем «Белкарт-Мир». Сейчас такую карту можно оформить в 12 белорусских банках, в числе которых — БТА Банк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и другие.
Чтобы отправить деньги, нужно зайти в раздел «Переводы» на сайте ЮMoney и выбрать пункт «На банковскую карту», а затем указать номер карты получателя и сумму перевода. Останется только подтвердить операцию.
Перевести деньги на карту зарубежного банка можно только с баланса кошелька и только в российских рублях. Переводы приходят за несколько минут. Комиссия составляет 3% от суммы + 45 рублей.
Максимальная сумма перевода зависит от статуса кошелька ЮMoney. Если статус именной, за один раз можно перевести не более 15 тысяч рублей с учетом комиссии, в сутки — не более 150 тысяч рублей, в месяц — не более 300 тысяч. Если кошелек идентифицированный, максимальная сумма разового перевода не может превышать 75 тысяч рублей с учетом комиссии, суточный лимит — 150 тысяч рублей, месячный — 600 тысяч.
В сутки на иностранные карты партнеров платежной системы «Мир» можно отправить до пяти переводов.
Пополнить кошелек ЮMoney картами платежной системы «Белкарт-Мир» не получится. Вместо этого стоит воспользоваться переводами через систему ЕРИП в мобильном приложении своего банка. Лимиты переводов и комиссия зависят от банка или БПА.
Чтобы перевести деньги с белорусской карты или счета на кошелек ЮMoney, нужно ввести номер кошелька. Но пополнить кошелек ЮMoney получится только в том случае, если его владелец прошел идентификацию через «Сбербанк» в Беларуси. Идентификация через агента не подойдет.
ЮMoney — крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах, входит в экосистему Сбера.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 31.03.2022
Конвертация в банках
на 31.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте