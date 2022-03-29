Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о переносе срока начала применения антидемпинговой меры в отношении графитированных электродов из КНР с 1 апреля на 1 октября 2022 года.

«Решение принято в рамках проводимой Комиссией работы по анализу ситуации на различных товарных рынках с учетом складывающейся экономической конъюнктуры и имеющихся предложений сторон. По итогам этого анализа может последовать приостановка действия ряда защитных мер», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, перенос сроков вступления в силу антидемпинговой меры по электродам обусловлен наблюдающимися логистическими проблемами, вызванными введением внешних ограничений, в условиях волатильности курсов валют. Решение направлено на поддержание устойчивости хозяйственной деятельности металлургических предприятий стран ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, по результатам проведенного департаментом защиты внутреннего рынка антидемпингового расследования принято решение коллегии ЕЭК от 21 сентября 2021 г. № 129, которое устанавливает антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов из КНР в размерах 14,04 – 28,20%. Позже в решение были внесены изменения, предусматривающие вступление в силу меры с 1 апреля 2022 г.

Согласно решению коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 г. № 193, с 8% до0% сроком на два года снижена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов, классифицируемых кодом 8545 11 008 9 ТН ВЭД ЕАЭС. Решение вступает в силу с 1 апреля 2022 г.