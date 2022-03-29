Коллегия Евразийской экономической комиссии актуализировала перечни стандартов к техническим регламентам Союза в сфере безопасности железнодорожного транспорта.

Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов обновлены в связи с принятием новой редакции техрегламентов на железнодорожный транспорт, которые вступают в силу 6 апреля 2022 года.

Новые редакции перечней стандартов разработаны Минтрансом России совместно с государственными органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и представителей бизнеса.

В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период, в том числе в целях адаптации к их применению и аккредитации органов по оценке соответствия.

Для скорейшего применения новых стандартов во взаимосвязи с новыми редакциями техрегламентов решение коллегии ЕЭК вступит в силу через 10 дней.