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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КАЗАХСТАН ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТ ЭКСПОРТНЫЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗЫ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ КАСПИЙ И ЛАТВИЮ


12:05 30.03.2022

Казахстан намерен переориентировать экспортные и транзитные грузы на латвийские порты, а также через Транскаспийский транспортный маршрут, создаваемый совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут», - сообщил Ускенбаев, которого цитирует портал vlast.kz.

Он добавил, что в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) достигнута договоренность с Азербайджаном, Грузией и Турцией по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компании.

Согласно справочной информации, представленной пресс-службой МИИР, мультимодальный маршрут ТМТМ будет проходить через морские порты Актау/Курык, далее – по фидерной и паромной линии до порта Баку (Алят) и по железной дороге Азербайджана и Грузии до портов Батуми и Поти, далее – в Европу либо через железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс до турецких портов Стамбул, Мерсин. Расстояние от Актау до Батуми/Поти – порядка 1300 км, из них: Актау – Баку 450 км морским путем, Баку – Батуми/Поти 850 км железной дорогой. Альтернативный железнодорожный маршрут в обход Каспийского моря будет проходить через станции Дина Нурпеисова – Самур (Дагестан, РФ) – Беюк-Кясик (Азербайджан) и порт Поти/Батуми, протяженностью 1 792 км.
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