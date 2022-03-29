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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
11:39 30.03.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту на масложировую продукцию.
Как сообщает ЕЭК, в перечень стандартов, которые применяются на добровольной основе и обеспечивают соблюдение техрегламента, включено 14 стандартов (восемь из них – новые документы). В перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, включено 100 документов (45 из них – новые документы).
Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и содержат новые и пересмотренные межгосударственные стандарты, которые были разработаны в соответствии с программой разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту.
С целью своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, решение Коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2022 года.
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