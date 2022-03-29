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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ПРИЗЫВАЕТ СОВБЕЗ ООН ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФУ НА ЧАЭС


10:58 30.03.2022

Украина призывает Совет Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию ООН. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в утреннем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Она отметила, что вчера на складе вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов.

"Это является примером типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных боеприпасов времен Второй мировой войны. Только вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила возле ЧАЭС. Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны", - подчеркнула Верещук.

Она отметила, что в контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев.

"Поэтому мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы в результате действий российских оккупационных войск", - подчеркнула Верещук.
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