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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОДОБРИЛА ПРОДЛЕНИЕ ЦЕНОВОГО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ
10:18 30.03.2022
Решением коллегии Евразийской экономической комиссии 29 марта Республике Беларусь согласовано продление государственного регулирования цен на социально значимые товары до 29 июня 2022 года включительно.
Как сообщает ЕЭК, перечень регулируемых социально значимых товаров определен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 года № 79 «О регулировании цен на социально значимые товары». В него включены в том числе крупа гречневая, маргарин, соль, сахар, консервы, яблоки, отдельные виды мясных полуфабрикатов, молоко, масло и другие товары.
Решение коллегии ЕЭК о согласовании продления срока государственного ценового регулирования в Республике Беларусь направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и недопущение ценовых спекуляций на социально значимые товары.
Ранее департамент антимонопольного регулирования Комиссии провел консультации с участием уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, которые согласились с предложением белорусской стороны.
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