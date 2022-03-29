ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОДОБРИЛА ПРОДЛЕНИЕ ЦЕНОВОГО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ


10:18 30.03.2022

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии 29 марта Республике Беларусь согласовано продление государственного регулирования цен на социально значимые товары до 29 июня 2022 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, перечень регулируемых социально значимых товаров определен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 года № 79 «О регулировании цен на социально значимые товары». В него включены в том числе крупа гречневая, маргарин, соль, сахар, консервы, яблоки, отдельные виды мясных полуфабрикатов, молоко, масло и другие товары.

Решение коллегии ЕЭК о согласовании продления срока государственного ценового регулирования в Республике Беларусь направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и недопущение ценовых спекуляций на социально значимые товары.

Ранее департамент антимонопольного регулирования Комиссии провел консультации с участием уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, которые согласились с предложением белорусской стороны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2022
валюта курс
EUR 3.3605
USD 3.0536
RUB 3.4577
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3605 -0.1031
USD 3.0536 -0.1063
RUB 3.4577 +0.092
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3050 3.3350
USD 2.9900 3.0000
RUB 2.0000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1131
EUR/RUB 92.0000 165.0000
USD/RUB 82.0000 150.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте