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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЗАПУСКАЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ИНФОРМКАМПАНИЮ ПО БОЙКОТУ БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
17:53 29.03.2022
Министерство цифровой трансформации Украины запускает международную информационную кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров. Об этом ведомство сообщает в Телеграме.
«Бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией и Беларусью, автоматически становится спонсором убийства мирного населения и войны в Украине. Мы ежедневно сражаемся, чтобы международные компании прекращали сотрудничество с врагом. Поэтому Кабмин, Минцифры, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Дія.Бізнес, Минэкономики и МИД запускают международную информационную кампанию по бойкоту против страны агрессора и соагресора», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что они будут призывать к бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за рубежом, доносить иностранному бизнесу, почему важно это делать сейчас и способствовать быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров.
В Минцифры отмечают, что бизнесу необходимо бойкотировать российский рынок, ведь это подтверждает неравнодушие к трагедии в Украине. Бойкотируя врага, бизнес поддерживает украинцев, чем повышает собственную репутацию и доверие к себе.
«Компании, молча продолжающие сотрудничать с убийцей, теряют инвестиции, клиентов и получают хейт от общества в соцсетях, митинги под своими офисами, письма в свой адрес, критику от лидеров мнений, отрицательные статьи в онлайн-медиа и т.д.», - сказано в сообщении.
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