ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ЗАПУСКАЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ИНФОРМКАМПАНИЮ ПО БОЙКОТУ БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ


17:53 29.03.2022

Министерство цифровой трансформации Украины запускает международную информационную кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров. Об этом ведомство сообщает в Телеграме.

«Бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией и Беларусью, автоматически становится спонсором убийства мирного населения и войны в Украине. Мы ежедневно сражаемся, чтобы международные компании прекращали сотрудничество с врагом. Поэтому Кабмин, Минцифры, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Дія.Бізнес, Минэкономики и МИД запускают международную информационную кампанию по бойкоту против страны агрессора и соагресора», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что они будут призывать к бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за рубежом, доносить иностранному бизнесу, почему важно это делать сейчас и способствовать быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров.

В Минцифры отмечают, что бизнесу необходимо бойкотировать российский рынок, ведь это подтверждает неравнодушие к трагедии в Украине. Бойкотируя врага, бизнес поддерживает украинцев, чем повышает собственную репутацию и доверие к себе.

«Компании, молча продолжающие сотрудничать с убийцей, теряют инвестиции, клиентов и получают хейт от общества в соцсетях, митинги под своими офисами, письма в свой адрес, критику от лидеров мнений, отрицательные статьи в онлайн-медиа и т.д.», - сказано в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
валюта курс
EUR 3.4636
USD 3.1599
RUB 3.3657
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3605 -0.1031
USD 3.0536 -0.1063
RUB 3.4577 +0.092
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3700
USD 3.0500 3.0600
RUB 2.0000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 29.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1100
EUR/RUB 95.0000 168.5000
USD/RUB 85.0000 153.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте