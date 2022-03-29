В Казахстане создан «путеводитель» для бизнеса: с официальных сайтов правительств государств на одном сайте собран весь перечень санкционных ограничений и товаров (с указанием кодов ТНВЭД), запрещенных для экспорта и импорта в Россию и Беларусь.

Информация будет обновляться по мере появления новых данных, пишет портал kapital.kz.

«С введением рядом стран санкций в отношении России и Беларуси у предпринимателей возникает много вопросов: подпадает ли тот или иной товар или банк под санкции? Это актуально с учетом не только экспорта казахстанской продукции в данные страны. Как известно, мы свободно торгуем со всем миром, а в условиях единого евразийского таможенного пространства переток товаров максимально упрощен. Кроме того, через Казахстан заходит достаточно много товаров, ориентированных на Россию и Беларусь. И наша задача сейчас - не подпасть под «особое внимание» стран, которые ввели санкции, из-за риска реэкспорта», - написал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на своей странице в Facebook.

Также на сайте опубликован список международных компаний, которые приняли решение покинуть рынки России и Беларуси.

«Опережая вопрос о переводе этих компаний в РК, скажу, что в Казахстане условия для открытия и ведения бизнеса одни из самых комфортных на постсоветском пространстве, что способствует росту инвестиций в реальный сектор и открытию новых производств. А это одна из ключевых задач, которую поставил перед правительством глава государства. Поэтому любая компания, которая хочет открыть в Казахстане свое производство, будет пользоваться полным спектром имеющихся привилегий для инвесторов», - отметил Бахыт Султанов.