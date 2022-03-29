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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКОНОМИСТ ПРЕДЛОЖИЛ ВЕРНУТЬ ТАМОЖЕННИКОВ НА ГРАНИЦЫ ВНУТРИ ЕАЭС


13:59 29.03.2022

Экономист предложил вернуть таможенников на границы внутри ЕАЭС.

«Дружба — дружбой, а табачок — врозь. По всей видимости, болезный ЕАЭС доживает свои дни. Ну туда ему и дорога. Может, какой-нибудь ЕАЭС-лайт придет на замену», - написал на своей странице в Facebook экономист Алмас Чукин.

Он напомнил, когда страны СССР «расходились» в 1991 году, то решили сохранить многие важные связи — общение людей, торговлю, транспортные соединения и слепили вместо СССР — Содружество Независимых Государств. Потом этот союз, по сути СНГ, остался некой общей декларацией.

«Тут Москва взялась лепить ядро нового суперСНГ из тех, кто покладистей, и получился Таможенный союз, который потом дорос до ЕАЭС из пяти стран. У этого ЕАЭС есть три врожденных заболевания: механизм принятия решений, расщепление доходов от сбора таможенных пошлин и доминирование РФ. Про решения. Работает принцип консенсуса, а это самый неэффективный способ принятия решений. Есть такая присказка — скорость каравана определяет самый медленный верблюд — так вот с консенсусом даже еще хуже. Любой «верблюд» может не согласиться, и решение не принимается и откладывается до следующей встречи руководителей стран. А жизнь не ждет. А решение — не принято. Зачем этот колхоз?», - задается вопросом экономист.

Он считает самой серьезной проблемы на сегодня — получение доходов от таможни. В 2015 году договорились и в 2019-м «поправили» нормативы расщепления таможенных пошлин. Армения получает 1,22 процента, Беларусь — 4,86 процента, Казахстан — 6,955 процента, Кыргызстан — 1,9 процента, Россия — 86,065 процента.

«Поскольку мы создали якобы общую таможенную территорию, любой пункт на границе это въезд в единую территорию. Например, купил бизнесмен из Казахстана товар в Польше и въехал в Бресте на территорию ЕАЭС. Его белорусские таможенники принимают, оформляют ему единые пошлины, и проезжайте дорогой свободно до РК. Но деньги идут в «общий котел», и Казахстан получит только 6,955 процента от этой суммы, а РФ, Армения и остальные свои доли. Почему так? Потому что в другом случае купила армянская компания в Китае оборудование, мы тут на Хоргосе его оформили, деньги взяли и опять «расщепили» на всех пятерых участников ЕАЭС», - комментирует Алмас Чукин.

Экономист считает такую дележку доходов странной и экзотической системой, непонятно как рассчитанной. Десятки специалистов дают свои мнения, основанные на ВВП, объеме внешней торговли за прошлые периоды и еще на куче разных вещей. Но, по большому счету, все эти расчеты — бред и экономическое гадание на массе несвязанных данных.

«Экономики стран различаются по структуре (у одних больше экспорта, а у других может импорта), ВВП считается по-разному и учитывается по-разному, включая или не замечая большую долю серого рынка. Но это было вчера. Сегодня вообще «шахматная доска» перевернута и «фигуры» рассыпаны. Представьте себе, для круглого счета, через границы Казахстана импортировано товаров на $100 миллиардов и собрано $10 миллиардов таможенных пошлин. Мы должны будем оставить себе $695 миллионов и $8,5 миллиарда отправить в казначейство РФ (доля РФ 85 процентов). Может, раньше так и было, большая часть товара шла транзитом через нас в РФ. А теперь в условиях санкционной реальности все изменилось. Предположим, что транзит в РФ резко уменьшился, а мы продолжаем и увеличиваем импорт в РК, но будем отправлять по-прежнему 85 процентов в бюджет РФ? И еще почти 5 процентов в Беларусь?», - пишет экономист.

Он также напомнил, что на днях в силу непреодолимых проблем Россия и Беларусь решили на свою территорию таможенные пошлины получать в рублях, а в другие страны по-прежнему в долларах. Две валюты, значит, возникают вопросы по курсу обмена, который РФ и РБ собираются брать по своим рынкам. По ходу могут возникнуть курсовые разницы.

«Административно это кошмар, если поставщик везет консолидированные грузы, с разными пунктами назначения. В общем, хотели как лучше, получилось как всегда. Но мы не имеем права сейчас продолжать эту абсурдную систему. Надо временно возвращать национальные таможенные службы на границы внутри ЕАЭС (пограничники уже замучились учиться на таможенников) и вести раздельный учет. Между собой можно оставить нулевые ставки и торговлю без ограничений, но с учетом оборота внешней торговли для пошлин и налоговых сборов надо наводить новый порядок. Объединение из пяти экономик, где два ВВП, представляющие 90 процентов от общего находятся под невиданными санкциями — есть АБСУРД (согласно словарю абсурд — отсутствие смысла, нелепость, бессмысленность)», - заключил Алмас Чукин.
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