ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА НАЧИНАЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЕВРОПУ


12:50 29.03.2022

НЭК "Укрэнерго" проведет первый после объединения энергосистемы Украины с европейской энергосетью ENTSO-E суточный аукцион по распределению межгосударственных сечений для экспорта электроэнергии в Польшу.

Как сообщает Telegram-канал Укрэнерго, первый аукцион пройдет 28 марта 2022 года на день поставки 30 марта (фактическая дата начала экспорта). Объем выставленного на аукцион сечения – 210 МВт (ежечасно).

Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тыс. МВт.

«Начало экспорта электроэнергии позволит Украине получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры в условиях войны», - говорится в сообщении.

Для европейских стран украинская электроэнергия, 70% которой уже сейчас состоит из низкоуглеродистых источников, открывает широкие возможности для замещения российского газа.

"Наш первый шаг к европейскому рынку электроэнергии, который приобретает чрезвычайную важность с учетом войны в Украине. Он означает, что украинская энергетика получит дополнительные средства для поддержания своей работы в тяжелые времена, а наши европейские партнеры - ресурс для частичного замещения российского газа. Так шаг за шагом мы вместе придем к нашей победе", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, 16 марта европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E приступила к пробной синхронизации континентальной энергосистемы Европы с системами Украины и Молдовы. Операционные системы континентальной Европы поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы после положительного анализа, который подтвердил, что неотложная синхронизация технически возможна вместе с рядом мер по обеспечению безопасности энергосистем.

С 24 февраля украинская энергосистема работала в изолированном режиме. Проводить испытания планировалось на протяжении 24-26 февраля, однако из-за войны Министерство энергетики решило не возвращать ОЭС Украины в синхронный режим работы с энергосистемами России и Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
валюта курс
EUR 3.4636
USD 3.1599
RUB 3.3657
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4000
USD 3.1150 3.1000
RUB 2.0000 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 29.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1050
EUR/RUB 95.0000 170.0000
USD/RUB 85.0000 155.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте