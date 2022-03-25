НЭК "Укрэнерго" проведет первый после объединения энергосистемы Украины с европейской энергосетью ENTSO-E суточный аукцион по распределению межгосударственных сечений для экспорта электроэнергии в Польшу.

Как сообщает Telegram-канал Укрэнерго, первый аукцион пройдет 28 марта 2022 года на день поставки 30 марта (фактическая дата начала экспорта). Объем выставленного на аукцион сечения – 210 МВт (ежечасно).

Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тыс. МВт.

«Начало экспорта электроэнергии позволит Украине получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры в условиях войны», - говорится в сообщении.

Для европейских стран украинская электроэнергия, 70% которой уже сейчас состоит из низкоуглеродистых источников, открывает широкие возможности для замещения российского газа.

"Наш первый шаг к европейскому рынку электроэнергии, который приобретает чрезвычайную важность с учетом войны в Украине. Он означает, что украинская энергетика получит дополнительные средства для поддержания своей работы в тяжелые времена, а наши европейские партнеры - ресурс для частичного замещения российского газа. Так шаг за шагом мы вместе придем к нашей победе", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, 16 марта европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E приступила к пробной синхронизации континентальной энергосистемы Европы с системами Украины и Молдовы. Операционные системы континентальной Европы поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы после положительного анализа, который подтвердил, что неотложная синхронизация технически возможна вместе с рядом мер по обеспечению безопасности энергосистем.

С 24 февраля украинская энергосистема работала в изолированном режиме. Проводить испытания планировалось на протяжении 24-26 февраля, однако из-за войны Министерство энергетики решило не возвращать ОЭС Украины в синхронный режим работы с энергосистемами России и Беларуси.