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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА С 5 АПРЕЛЯ НЕ БУДЕТ ПРИЗНАВАТЬ «ЗЕЛЕНУЮ КАРТУ» БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЩИКОВ
10:37 29.03.2022
Министерство иностранных дел Беларуси проинформировало Ассоциацию «БАМАП» о том, что посольство Украины в Беларуси нотой от 24 марта 2022 года уведомила белорусскую сторону о том, что Моторное (транспортное) бюро Украины приняло решение о разрыве с национальными бюро Российской Федерации и Республики Беларусь договорных соглашений о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта».
«В этой связи с 00 часов 5 апреля 2022 г. любые страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при условии отсутствия соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными)», - говорится в сообщении БАМАП.
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