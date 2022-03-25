Небольшое количество ядерного материала на исследовательском объекте "Источник нейтронов" в Харькове осталось не поврежденным после обстрела со стороны российских войск. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Как заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, Украина известила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерный исследовательский объект в городе Харькове на северо-востоке получил дополнительные повреждения после того, как попал под повторный обстрел несколько дней назад, но его небольшое количество ядерного материала осталось не поврежденным", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее уже пострадавший от российских обстрелов ядерный объект использовался для проведения исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

"Его ядерный материал подкритичен – не может быть ядерной цепной реакции – и запас радиоактивных материалов невелик", - уточняется в заявлении.

По информации украинских СМИ, в Харькове при обследовании ядерной установки "Источник нейтронов" обнаружили вызванные обстрелами повреждения здания и зала, где она расположена.

В Госатоме отметили, что персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений. Было указано на то, что вероятность новых повреждений ядерной установки остается высокой из-за постоянных обстрелов войсками страны-агрессора района расположения "Источника нейтронов".

По состоянию на 27 марта ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Состояние установки контролирует оперативный персонал, внешнее электроснабжение отсутствует. Радиационная обстановка на площадке внутри - в пределах нормы.