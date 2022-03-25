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В ГБР СООБЩИЛИ О ДВУХ ПОПЫТКАХ НЕЗАКОННОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ


17:24 28.03.2022

Государственное бюро расследований Украины сообщило о двух попытках незаконного экспорта товаров из Беларуси транзитом через Украину.

Сотрудники ГБР обнаружили на железнодорожной станции «Коростень» 100 вагонов с калийными удобрениями. В рамках уголовного судопроизводства по ч. 2 ст. 364 УК РФ установлено, что продукция общим весом почти 7 тыс. тонн направлялась от белорусских поставщиков в страны Азии.

Кроме того, был заблокирован транзит 2 вагонов металлопродукции общей массой 139 тонн. Товар был отправлен из Беларуси транзитом через Украину клиентам из Северной Африки.

Предполагалось, что обе партии санкционного белорусского экспорта будут отправлены клиентам морем из украинских портов.

«Сотрудники Бюро проинформировали Житомирскую областную военную администрацию о принудительном изъятии вышеуказанного имущества для государственных нужд», - говорится в сообщении на сайте ГБР.
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