По состоянию на 23 марта прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года составляют 5 990 тысяч гектаров в 11 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что по состоянию на 23 марта прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 5 990 тыс. га, что на 1 689 тыс. га меньше, чем показатель прошлого года (7 679 тыс. га), пишет Укринформ.

В Минагрополитики отмечают, что на соответствующую дату в прошлом году в Украине сев еще не начинали.

Все категории хозяйств на 23 марта посеяли 22,5 тыс. га яровой пшеницы (прогноз 2022 года составил 157,4 тыс. га), 74,8 тыс. га ярового ячменя (прогноз - 1 036,5 тыс. га), 1,6 тыс. га ярового рапса (прогноз – 23,9 тыс. га), 15,2 тыс. га овса (прогноз – 134,0 тыс. га), 21,1 тыс. га гороха (прогноз – 172,2 тыс. га).

Также посеяно 3,3 тыс. га сахарной свеклы (прогноз – 201,9 тыс. га), 2,2 тыс. га подсолнечника (прогноз – 4 811,0 тыс. га) и 2,0 тыс. га сои (прогноз на нынешний год – 1 041,4 тыс. га).

В сельскохозяйственных предприятиях идет первая подкормка озимых культур азотными удобрениями и уход за посевами.

По оперативной информации областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га, что на 0,4 млн га больше прошлогоднего показателя. В том числе озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, что на 0,4 млн га больше показателя 2021 года, ржи посеяно 159 тыс. га (на 34 тыс. га больше), ячменя посеяно 1 млн га (на 45 тыс. га больше).

Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 1,024 млн га, что на 143 тыс. га больше показателя 2021 года.

В Минагрополитики прогнозируют, что из-за полномасштабного вторжения россии посевные площади в Украине могут уменьшиться на 30%. Это негативно скажется на продовольственной безопасности стран, которые импортировали украинскую аграрную продукцию. В частности, могут пострадать около 100 млн человек в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.