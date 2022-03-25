Верховная Рада приняла в целом проект закона о ратификации Гарантийного соглашения о предоставлении Украине Международным банком реконструкции и развития 100 млн долларов. Об этом в Телеграме сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, закон о ратификации Гарантийного соглашения (Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках Проекта доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития предусматривает привлечение займа МБРР на сумму 100 млн долл. под гарантии Украины сроком на 20 лет с 4-летним льготным периодом, передает Укринформ.

Привлеченные средства планируется направить на средне- и долгосрочное финансирование производственных нужд малого и среднего бизнеса – на инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов, за последний месяц в государственный бюджет уже поступило более 2 млрд долларов и 1 млрд евро международной помощи.