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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МБРР ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ $100 МЛН ДЛЯ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ
14:34 25.03.2022
Верховная Рада приняла в целом проект закона о ратификации Гарантийного соглашения о предоставлении Украине Международным банком реконструкции и развития 100 млн долларов. Об этом в Телеграме сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Согласно пояснительной записке, закон о ратификации Гарантийного соглашения (Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках Проекта доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития предусматривает привлечение займа МБРР на сумму 100 млн долл. под гарантии Украины сроком на 20 лет с 4-летним льготным периодом, передает Укринформ.
Привлеченные средства планируется направить на средне- и долгосрочное финансирование производственных нужд малого и среднего бизнеса – на инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.
Как сообщалось, по данным Министерства финансов, за последний месяц в государственный бюджет уже поступило более 2 млрд долларов и 1 млрд евро международной помощи.
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