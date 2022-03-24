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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РАДА ОСВОБОДИЛА ИМПОРТ ОТ НДС И ВВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ
12:52 25.03.2022
Верховная Рада 24 марта приняла в целом законопроект, который, в частности, предусматривает освобождение импорта от ввозной пошлины и НДС. Об этом в Телеграме сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Отмечается, что 353 народных депутата поддержали законопроект №7190 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства на период военного положения, передает Укринформ.
Документом, в частности, предусматривается освобождение от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на территорию Украины в режиме импорта. Исключение составляют товары из россии, беларуси и временно оккупированных территорий.
Закон также освобождает от НДС операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, которые платят налог по ставке 2%. Таможенное оформление таких товаров предусмотрено по упрощенной процедуре.
Как сообщалось, на время военного положения 95% разрешительных документов для бизнеса переведены в декларативную электронную форму.
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