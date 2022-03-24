Верховная Рада 24 марта приняла в целом законопроект, который, в частности, предусматривает освобождение импорта от ввозной пошлины и НДС. Об этом в Телеграме сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Отмечается, что 353 народных депутата поддержали законопроект №7190 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства на период военного положения, передает Укринформ.

Документом, в частности, предусматривается освобождение от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на территорию Украины в режиме импорта. Исключение составляют товары из россии, беларуси и временно оккупированных территорий.

Закон также освобождает от НДС операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, которые платят налог по ставке 2%. Таможенное оформление таких товаров предусмотрено по упрощенной процедуре.

Как сообщалось, на время военного положения 95% разрешительных документов для бизнеса переведены в декларативную электронную форму.