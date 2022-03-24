Россия планирует 1 января 2023 года денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

Это следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России, сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

«Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако с даты его подписания прошло 30 лет, в странах — участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию», следует из документа.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, поддержан государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой, следует из сопроводительных материалов к проекту.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году, его участниками, кроме России, являются девять стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина). Документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Взаимные расчеты стран не проводятся (если только это не предусмотрено отдельными двусторонними договорами). При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

Одним из аргументов для отказа от соглашения стала и нагрузка на российский бюджет: территориальный принцип договора подразумевает рост финансовых обязательств государств, где, например, выше уровень пенсий или ниже возраст выхода на пенсию. В частности, заработок живущего сейчас в России пенсионера, полученный в государствах СНГ, рассматривается как заработок, полученный на территории России, с переводом национальной валюты в рубли по курсу на дату назначения пенсии.

«В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», - указано в пояснительной записке.

Денонсация соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период с 2023 по 2025 год, следует из документа. Это примерно 11% от общих расходов на пенсионное обеспечение граждан СНГ, обосновавшихся в России, в условиях, как если бы соглашение продолжало действовать.

Действующие пенсионеры не заметят никаких изменений. Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме, следует из пояснительной записки.

Однако будущим пенсионерам выплаты начнут назначать по новым правилам. Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.

Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдовой и Узбекистаном.

Если же двусторонний договор заключить не удастся, выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством. Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России.

В России на страховую пенсию по старости (наиболее распространенный вид трудовой пенсии) могут претендовать лица, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста (в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин).