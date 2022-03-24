В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий упрощение отдельных процедур при подготовке

Как передает Укринформ, проект Закона №7191 об особенностях приватизации государственного имущества в условиях военного положения зарегистрирован Верховной Радой 22 марта.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является ускорение приватизационных процессов объектов малой приватизации государственной собственности в период введения военного положения.

В частности, предлагается отменить проведение аудита, экологического аудита, инвентаризации, а также оценки таких объектов.

Также с целью упрощения процедур предусмотрено, что документы, которые подают потенциальные покупатели для участия в электронном аукционе, могут быть составлены в электронной форме и подписаны путем наложения квалифицированных электронных подписей.

Отдельно предложено сократить срок проведения первого аукциона, установив его проведение не ранее чем через 5 дней, но не позднее 20 дней после опубликования информационного сообщения о соответствующем объекте.

Повторный аукцион может проводиться не ранее чем через 3 дня и не позднее 6 дней после опубликования соответствующего протокола.

На публикацию протокола о торгах отведено 3 дня, на дальнейшую оплату покупателю – 10 дней и столько же – на дальнейшее заключение договора купли-продажи.

Также законопроектом предусмотрено списание налоговых долгов предприятия либо хозяйственного общества, за некоторыми исключениями.

Ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) из-за войны приостановил проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества. В ФГИУ отметили, что все операции будут возобновлены, как только это позволят обстоятельства.