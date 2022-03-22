Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб сроком по 31 декабря 2024 года включительно.

«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой отрасли Евразийского экономического союза», - прокомментировал решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, напомнив, что ранее Совет комиссии продлил срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

Как сообщает ЕЭК, ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении оплодотворенной икры рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости.

Необходимые изменения будут также внесены и в другие акты ЕЭК.

В соответствии с решением коллегии ЕЭК от 11 декабря 2018 г. № 198 с 13 января 2019 года по 28 февраля 2022 года включительно в отношении рассматриваемых товаров уже применялась нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.