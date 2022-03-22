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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАСШИРЯЕТ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ
13:46 23.03.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, дополняющее пакет мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов товаров, направленных на обеспечение экономической и продовольственной стабильности стран ЕАЭС.
В частности, до 30 апреля 2025 года будут обнулены ввозные таможенные пошлины на некоторые какао-продукты, а до 31 декабря 2023 года – на медный штейн и цементационную медь.
«Принятые меры позволят производителям поддержать существующий уровень загрузки мощностей, а также покрыть часть дополнительных расходов, связанных с резкими изменениями курсов валют», - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Как сообщает ЕЭК, в связи с важностью вопроса в соответствии с поручением Совета ЕЭК решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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