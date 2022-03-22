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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАЭС ПРИОСТАНОВИТ ДЕЙСТВИЕ АНТИДЕМПИНГОВОЙ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГЕРБИЦИДОВ


12:25 23.03.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о временном неприменении антидемпинговой меры к европейским гербицидам.

Как сообщает ЕЭК, в отношении рассматриваемых товаров проводится повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами.

«В настоящее время комиссия анализирует ситуацию на разных товарных рынках, после чего могут быть приняты решения о приостановке на полгода действия ряда антидемпинговых мер в зависимости от развития экономической ситуации, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Вопрос по гербицидам рассмотрен с учетом соответствующего обращения казахстанской стороны, а также заявлений производителей европейских средств защиты растений, выразивших намерение продолжать работу в странах Евразийского экономического союза».

По словам министра, приостановка взимания антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов поможет смягчить логистические проблемы, возникшие вследствие нарушения глобальных цепочек поставок, а также частично нивелировать волатильность курсов валют. В конечном итоге решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и посодействует обеспечению продовольственной безопасности

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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