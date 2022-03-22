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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИМПОРТЕРОВ В УКРАИНЕ ОСВОБОДЯТ ОТ УПЛАТЫ ПОШЛИНЫ
10:25 23.03.2022
Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике проголосовал за освобождение импортеров от уплаты таможенных пошлин. Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Законопроект №7190 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период военного положения был проголосован на заседании налогового Комитета Верховной Рады Украины вечером 22 марта, передает Укринформ.
Как говорится в пояснительной записке к документу, освобождению от налогообложения ввозной пошлиной подлежат товары, которые ввозятся на территорию Украины в режиме импорта.
Отдельно отмечается, что норма не распространяется на товары из рф, беларуси и с временно оккупированных территорий.
Также этим законопроектом предлагается освободить от НДС операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, уплачивающими налог по ставке 2%. Таможенное оформление таких товаров предусмотрено по упрощенной процедуре.
Как сообщалось, правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур - без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы.
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