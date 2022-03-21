По данным спутниковых снимков Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA), в пределах зоны отчуждения продолжают фиксировать 7 очагов возгорания. Площадь пожаров превышает приемлемые показатели в десятки раз. Об этом сообщает Информационное управление ВРУ.

"Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии российской федерации, а именно: попадания снаряда или умышленного поджога", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

При этом пункты автоматизированной системы контроля радиационного состояния (АСКРС) не могут выполнять свои функции в полном объеме, как и персонал Государственного специализированного предприятия "Экоцентр".

Отмечается, что согласно Классификационным признакам чрезвычайных ситуаций, критерии пожара в Зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 кв. км, но "наличие площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз"

С точки зрения радиационных рисков особую опасность представляют существующие пожары на территориях со значительными уровнями загрязнения радионуклидов и в местах расположения инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами в пределах 10-километрового радиуса вокруг ЧАЭС.

ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще 24 февраля.

В конце дня 20 марта была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.