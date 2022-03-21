В Украине по состоянию на 9:00 21 марта 2022 года все четыре действующих атомных электростанции продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.

Согласно информации, суммарная текущая мощность атомных электростанций обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Отмечается, что в условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК "Энергоатом" ужесточил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены и уже 17 сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Поврежденная в результате вражеских обстрелов высоковольтная линия электропередач ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции, восстановлена и обеспечивает стабильное функционирование ЗАЭС.

Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации.

"Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал после прибытия на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате этого ядерная и радиационная безопасность – под угрозой", - подчеркивают в Энергоатоме.

Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. ЧАЭС была захвачена 24 февраля.