|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ УКРАИНСКИЕ АЭС РАБОТАЮТ СТАБИЛЬНО - ЭНЕРГОАТОМ
14:33 21.03.2022
В Украине по состоянию на 9:00 21 марта 2022 года все четыре действующих атомных электростанции продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.
Согласно информации, суммарная текущая мощность атомных электростанций обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Отмечается, что в условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК "Энергоатом" ужесточил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.
Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены и уже 17 сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Поврежденная в результате вражеских обстрелов высоковольтная линия электропередач ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции, восстановлена и обеспечивает стабильное функционирование ЗАЭС.
Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации.
"Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал после прибытия на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате этого ядерная и радиационная безопасность – под угрозой", - подчеркивают в Энергоатоме.
Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. ЧАЭС была захвачена 24 февраля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2022
Курсы в банках
на 21.03.2022
Конвертация в банках
на 21.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте