Совет Евразийской экономической комиссии принял решение разработать новую межгоспрограмму «Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура».

«Сегодня суперкомпьютерные технологии – стратегическая область, без которой не осуществим дальнейший рост экономики. Суперкомпьютер стал необходимым инструментом для эффективного технического и экономического развития. При этом ведущие экономики мира в последние десятилетия ведут настоящую гонку – кто быстрее доберется до больших значений производительности и получит конкурентное преимущество в качестве, скорости и объемах вычислений, – сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – Вместе с тем на пространстве ЕАЭС подобной гражданской суперкомпьютерной инфраструктуры нет».

По словам Артака Камаляна, целью новой межгоспрограммы является построение информационно-вычислительной инфраструктуры ЕАЭС для предоставления широкого доступа к высокопроизводительным вычислительным ресурсам мирового класса всем предприятиям, научным учреждениям, учебным заведениям, государственным ведомствам, субъектам инновационного развития.

Как сообщает ЕЭК, предлагается разработать технологии эффективного использования создаваемой инфраструктуры, предоставить всем субъектам инновационной экономики возможность ее применения, создать для потребителя комфортную среду, включая бизнес-модель функционирования, необходимую нормативно-правовую базу, стандарты, систему сертификации, сформировать экспертное сообщество и образовательную сеть.

По мнению экспертов ЕЭК, выполнение этой задачи поможет обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность как наших стран в отдельности, так и Евразийского экономического союза в целом.

Кроме того, реализация межгоспрограммы по созданию информационно-вычислительной инфраструктуры придаст импульс появлению в Союзе новых рынков с использованием суперкомпьютерных технологий.