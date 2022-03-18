ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕЭК ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ МЕЖГОСПРОГРАММУ ПО СОЗДАНИЮ В СОЮЗЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ


12:15 21.03.2022

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение разработать новую межгоспрограмму «Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура».

«Сегодня суперкомпьютерные технологии – стратегическая область, без которой не осуществим дальнейший рост экономики. Суперкомпьютер стал необходимым инструментом для эффективного технического и экономического развития. При этом ведущие экономики мира в последние десятилетия ведут настоящую гонку – кто быстрее доберется до больших значений производительности и получит конкурентное преимущество в качестве, скорости и объемах вычислений, – сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – Вместе с тем на пространстве ЕАЭС подобной гражданской суперкомпьютерной инфраструктуры нет».

По словам Артака Камаляна, целью новой межгоспрограммы является построение информационно-вычислительной инфраструктуры ЕАЭС для предоставления широкого доступа к высокопроизводительным вычислительным ресурсам мирового класса всем предприятиям, научным учреждениям, учебным заведениям, государственным ведомствам, субъектам инновационного развития.

Как сообщает ЕЭК, предлагается разработать технологии эффективного использования создаваемой инфраструктуры, предоставить всем субъектам инновационной экономики возможность ее применения, создать для потребителя комфортную среду, включая бизнес-модель функционирования, необходимую нормативно-правовую базу, стандарты, систему сертификации, сформировать экспертное сообщество и образовательную сеть.

По мнению экспертов ЕЭК, выполнение этой задачи поможет обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность как наших стран в отдельности, так и Евразийского экономического союза в целом.

Кроме того, реализация межгоспрограммы по созданию информационно-вычислительной инфраструктуры придаст импульс появлению в Союзе новых рынков с использованием суперкомпьютерных технологий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
валюта курс
EUR 3.5969
USD 3.2519
RUB 3.1436
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5969 -0.0491
USD 3.2519 -0.0457
RUB 3.1436 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5900 3.6300
USD 3.2650 3.3070
RUB 2.5000 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1150
EUR/RUB 110.0000 175.0000
USD/RUB 100.0000 161.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте