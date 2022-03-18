ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЗАРАБОТАЛА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ


10:58 21.03.2022

Офис по развитию предпринимательства и экспорта вместе с Marketingi Instituut (Эстония) запустили проект по поддержке украинского бизнеса Biz For Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія. Бізнес.

«Цель проекта – создание партнерской среды между украинскими и европейскими компаниями для обеспечения рабочими проектами украинских специалистов. Таким образом, украинские компании получат возможность найти международные проекты на рынках стран ЕС, а иностранные компании – услуги квалифицированных специалистов из Украины», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Сейчас на платформе четыре сектора услуг: IT, креативные услуги (графический дизайн, иллюстрации, дизайн макетов, брендинг и разработка логотипов), инжиниринг (инженерия, 3D-печать и моделирование), консалтинг (консультации по праву, геопространственному анализу, управлению базами данных, экологическому консалтингу, стратегической экологической оценке и т.п.).

Заявки на участие в проекте подали уже более 60 украинских компаний.

Отмечается, что информация на сайте проекта будет обновляться дважды в неделю.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
валюта курс
EUR 3.5969
USD 3.2519
RUB 3.1436
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5969 -0.0491
USD 3.2519 -0.0457
RUB 3.1436 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5500 3.6300
USD 3.2200 3.2950
RUB 2.0000 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1080
EUR/RUB 108.5000 179.0000
USD/RUB 100.0000 165.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте