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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЗАРАБОТАЛА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ
10:58 21.03.2022
Офис по развитию предпринимательства и экспорта вместе с Marketingi Instituut (Эстония) запустили проект по поддержке украинского бизнеса Biz For Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія. Бізнес.
«Цель проекта – создание партнерской среды между украинскими и европейскими компаниями для обеспечения рабочими проектами украинских специалистов. Таким образом, украинские компании получат возможность найти международные проекты на рынках стран ЕС, а иностранные компании – услуги квалифицированных специалистов из Украины», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Сейчас на платформе четыре сектора услуг: IT, креативные услуги (графический дизайн, иллюстрации, дизайн макетов, брендинг и разработка логотипов), инжиниринг (инженерия, 3D-печать и моделирование), консалтинг (консультации по праву, геопространственному анализу, управлению базами данных, экологическому консалтингу, стратегической экологической оценке и т.п.).
Заявки на участие в проекте подали уже более 60 украинских компаний.
Отмечается, что информация на сайте проекта будет обновляться дважды в неделю.
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