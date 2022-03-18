Офис по развитию предпринимательства и экспорта вместе с Marketingi Instituut (Эстония) запустили проект по поддержке украинского бизнеса Biz For Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія. Бізнес.

«Цель проекта – создание партнерской среды между украинскими и европейскими компаниями для обеспечения рабочими проектами украинских специалистов. Таким образом, украинские компании получат возможность найти международные проекты на рынках стран ЕС, а иностранные компании – услуги квалифицированных специалистов из Украины», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Сейчас на платформе четыре сектора услуг: IT, креативные услуги (графический дизайн, иллюстрации, дизайн макетов, брендинг и разработка логотипов), инжиниринг (инженерия, 3D-печать и моделирование), консалтинг (консультации по праву, геопространственному анализу, управлению базами данных, экологическому консалтингу, стратегической экологической оценке и т.п.).

Заявки на участие в проекте подали уже более 60 украинских компаний.

Отмечается, что информация на сайте проекта будет обновляться дважды в неделю.