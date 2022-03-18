Совет Евразийской экономической комиссии принял решение освободить на шесть месяцев от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве.

Как сообщает ЕЭК, решение, в частности, касается животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и прочих пищевых продуктов.

Также на полгода от импортной пошлины освобождены товары для производства и реализации продовольственной продукции; товары для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товары, используемые для развития цифровых технологий; товары для производства продукции легкой промышленности, а также товары, применяемые в строительной и транспортной отраслях. Здесь условием предоставления тарифной льготы будет подтверждение целевого назначения ввоза товаров.

Кроме того, до 30 апреля 2023 года обнулена ставка на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 40 кг, а до 30 апреля 2025 года – на анилин и ряд видов тканей для производства верхней одежды.

Коллегии ЕЭК поручено на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об установлении ставок ввозных таможенных пошлин по ряду других товаров.

«В сегодняшних условиях производители потребительски значимых товаров сталкиваются с курсовыми скачками и нарушением логистических цепочек в поставках сырья, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – В этой связи для оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости, а также насыщения внутреннего рынка временно корректируются ставки пошлин на отдельные виды продукции и устанавливаются тарифные льготы на товары, используемые в производстве социально значимых средств».

Решения вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты их официального опубликования.