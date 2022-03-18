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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СТРАНАХ ЕАЭС ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ БУДЕТ «ПРЯМЫМ»
15:32 18.03.2022
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Евразийского экономического союза для направления на проведение внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
«Соглашение предусматривает взаимное прямое признание выданных в государствах-членах документов об ученых степенях трудящихся для осуществления профессиональной деятельности», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.
Как сообщает ЕЭК, в настоящее время для признания ученых степеней в государстве трудоустройства необходимо проходить процедуру нострификации (признания), которая различается в странах ЕАЭС по степени сложности и длительности.
Это усложняет передвижение работников высшей научной квалификации в рамках ЕАЭС.
Проект соглашения направлен на создание благоприятных условий для перемещения высококвалифицированных работников и реализации совместных научно-исследовательских проектов в государствах ЕАЭС.
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