Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Евразийского экономического союза для направления на проведение внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

«Соглашение предусматривает взаимное прямое признание выданных в государствах-членах документов об ученых степенях трудящихся для осуществления профессиональной деятельности», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время для признания ученых степеней в государстве трудоустройства необходимо проходить процедуру нострификации (признания), которая различается в странах ЕАЭС по степени сложности и длительности.

Это усложняет передвижение работников высшей научной квалификации в рамках ЕАЭС.

Проект соглашения направлен на создание благоприятных условий для перемещения высококвалифицированных работников и реализации совместных научно-исследовательских проектов в государствах ЕАЭС.