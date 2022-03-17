Совет ЕЭК 17 марта дополнил приложение №1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок еще 52 товарными позициями.

Как сообщает ЕЭК, совместно с уполномоченными органами и бизнесом государств ЕАЭС согласованы условия и производственные операции для ряда товарных позиций, при выполнении которых они будут считаться товарами, произведенными на территориях стран ЕАЭС. Речь идет о таких товарах, как лифты, кабельная продукция, компьютерные томографы, насосы, запорная арматура, подшипники и другие товары.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, принятое Советом ЕЭК решение расширяет возможности участия производителей стран Союза в госзакупках государств ЕАЭС.

«Внесенные изменения дают прямой и равный доступ поставщикам промышленных товаров к участию в госзакупках стран ЕАЭС», – отметил министр.