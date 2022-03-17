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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМТОВАРОВ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК В ЕАЭС ДОПОЛНЕН 52 ГРУППАМИ
13:49 18.03.2022
Совет ЕЭК 17 марта дополнил приложение №1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок еще 52 товарными позициями.
Как сообщает ЕЭК, совместно с уполномоченными органами и бизнесом государств ЕАЭС согласованы условия и производственные операции для ряда товарных позиций, при выполнении которых они будут считаться товарами, произведенными на территориях стран ЕАЭС. Речь идет о таких товарах, как лифты, кабельная продукция, компьютерные томографы, насосы, запорная арматура, подшипники и другие товары.
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, принятое Советом ЕЭК решение расширяет возможности участия производителей стран Союза в госзакупках государств ЕАЭС.
«Внесенные изменения дают прямой и равный доступ поставщикам промышленных товаров к участию в госзакупках стран ЕАЭС», – отметил министр.
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