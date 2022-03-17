Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение относительно экстренной помощи для финансирования стипендиальных программ в области высшего образования в учебном году 2021-2022 на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление банка в Фейсбуке.

«Благодаря новому компоненту в совместном проекте Министерства образования Украины и Всемирного банка "Усовершенствование высшего образования в Украине для результатов" предоставляется финансирование в размере почти 100 миллионов долларов США для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования», - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти средства позволят выплачивать академические стипендии для 172 тысячи студентов и социальные стипендии для 50 тысяч студентов.

В финучреждении подчеркнули, что из-за российского вторжения в Украину многие семьи потеряли возможность поддерживать образование своих детей.

«Академические и социальные стипендии и являются столь необходимым дополнительным источником дохода для студентов, особенно для детей из бедных семей. Эти стипендии помогут Украине сохранить людской капитал для своей реконструкции и развития. Также эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном счете будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения», - сказал Аруп Банерджи, Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

На прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины под названием «Финансирование на восстановление в условиях чрезвычайной экономической ситуации в Украине» или «СВОБОДНАЯ Украина». На сегодня мобилизованная банком финансовая поддержка достигла 1,025 миллиарда долларов США. Она помогает правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Это финансирование является частью пакета помощи Украины, который в ближайшие месяцы составит 3 миллиарда долларов США. Дополнительную поддержку получат страны, принимающие украинских беженцев. По данным УВКБ ООН, с начала вторжения почти 3,2 миллиона украинцев – преимущественно женщины, дети и пожилые люди, нашли спасение в соседних странах. Потребуется средне- и долгосрочная поддержка для предоставления государственных услуг как для беженцев, так и для принимающих общин, а также доступ к рынку труда для беженцев.