Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

Как сообщает ЕЭК, основные изменения касаются расширения возможности электронного документооборота и проведения дистанционных процедур при оценке качества лекарств. Введены три вида процедур упрощенного и ускоренного доступа высокоэффективных препаратов на рынок Евразийского экономического союза, а также лекарственных препаратов, которые позволяют удовлетворить возросшие потребности систем здравоохранения.

Это позволит фармпроизводителям минимизировать потери, связанные с нарушением логистических административных связей, планировать распределение части расходов, связанных с разработкой и выводом лекарств на рынок на послерегистрационный этап.

Решение позволит упростить доступ пациентов к лекарствам при угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, а также к группам препаратов высокотехнологичной, прорывной терапии, орфанных лекарств.