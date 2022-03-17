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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ В УКРАИНЕ ОБОРУДУЮТ СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
10:37 18.03.2022
Оператор ГТС Украины установит солнечные панели на газораспределительных станциях для обеспечения резервного питания. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
«Первоочередная задача проекта – обеспечить газораспределительные станции дополнительными источниками электроэнергии, чтобы они могли бесперебойно выполнять все свои функции и обеспечивать газом население в соответствующих регионах», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Планируется, что днем солнечная панель будет снабжать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумулятор, а в ночное время комплекс будет питаться от аккумулятора. Монтаж и настройку оборудования будут производить специалисты ОГТСУ.
Мы планировали реализацию этого проекта еще до войны как одну из инициатив для оптимизации потребления энергетических ресурсов. Теперь, когда электросети Украины подвергаются постоянным обстрелам врага, это необходимость, чтобы газораспределительные станции имели автономные варианты питания”, - отметил гендиректор предприятия Сергей Макогон.
Как сообщалось, Оператор ГТС Украины обеспечивает транспортировку газа украинским потребителям и компаниям. За сутки 16 марта по магистральным газопроводам было направлено 95,1 млн кубометров газа для нужд Украины.
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