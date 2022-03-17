Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до €1 тыс.

Как сообщает ЕЭК, новый лимит распространяет как на товары перевозимые перевозчиком, так и на товары в почтовых отправлениях.

Лимит увеличен на временной основе до 1 октября 2022 года. В случае превышения стоимости посылки указанного лимита или ее веса порога в 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.