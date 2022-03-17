|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПОВЫСИЛА ЛИМИТ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ ИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ДО €1 ТЫС.
09:56 18.03.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до €1 тыс.
Как сообщает ЕЭК, новый лимит распространяет как на товары перевозимые перевозчиком, так и на товары в почтовых отправлениях.
Лимит увеличен на временной основе до 1 октября 2022 года. В случае превышения стоимости посылки указанного лимита или ее веса порога в 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте