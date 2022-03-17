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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УГРОЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАЭС ОТ УКРАИНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОТСУТСТВУЕТ
16:22 17.03.2022
На сегодня не существует прямой угрозы отключения Запорожской атомной электростанции от украинской энергосистемы. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в Укринформе.
"Ныне прямой угрозы отключения электростанции от украинской энергосистемы нет. Хотя и сетевая инфраструктура, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой, она повреждена", - сказал он.
Кудрицкий добавил, что Укрэнерго планирует приступить к ремонтным работам в ближайшее время. Однако из соображений безопасности не назвал, где именно будут проходить ремонтные работы.
Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта.
В результате вражеских обстрелов 16 марта 2022 года была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции.
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