На сегодня не существует прямой угрозы отключения Запорожской атомной электростанции от украинской энергосистемы. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в Укринформе.

"Ныне прямой угрозы отключения электростанции от украинской энергосистемы нет. Хотя и сетевая инфраструктура, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой, она повреждена", - сказал он.

Кудрицкий добавил, что Укрэнерго планирует приступить к ремонтным работам в ближайшее время. Однако из соображений безопасности не назвал, где именно будут проходить ремонтные работы.

Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта.

В результате вражеских обстрелов 16 марта 2022 года была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции.