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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС БУДУТ РАЗВИВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
11:52 17.03.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию «О стимулировании использования технологий точного земледелия в государствах – членах Евразийского экономического союза».
Как сообщает ЕЭК, документ поможет создать в Союзе более благоприятные условия для повышения уровня использования сельхозтоваропроизводителями названных технологий.
«Ожидается, что реализация положений рекомендации будет способствовать повышению эффективности функционирования отрасли растениеводства в наших странах. Применение технологий позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур и их валовые сборы, что, как следствие, положительно скажется на уровне обеспеченности Союза продукцией собственного производства, – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – Кроме того, рост производительности и оптимизация расходов с помощью информации, представляемой элементами технологий точного земледелия, будут способствовать повышению уровня конкурентоспособности и увеличению экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции Союза».
По словам Артака Камаляна, внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве способствует оптимизации расходов, увеличению производительности, повышению возможностей прогнозирования и мониторинга, экономии трудозатрат. Таким образом, новые технологии приводят к более рациональному использованию средств производства.
Документ рекомендует союзным государствам осуществлять мероприятия по адаптации институциональной среды к использованию технологий точного земледелия, а также реализовывать меры поддержки сельхозтоваропроизводителей по внедрению технологических нововведений. В рекомендации также определены перспективные направления развития точного земледелия в Союзе.
Точное земледелие – это комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя множество инструментов, таких как технологии глобального спутникового позиционирования GPS, оценки урожайности, геоинформационных систем (GIS), дистанционного зондирования земли, переменного нормирования, беспилотные летательные аппараты, метеостанции, системы параллельного вождения сельскохозяйственной техники и другое. Пул этих инструментов пополняется новыми по мере развития технологий в целом.
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