На сегодня ЗАЭС соединена с энергосистемой Украины двумя линиями электропередач (из 4), из которых одна - резервная. Есть риски того, что станция перейдет в режим так называемого блэкаута. Об этом во эфире телеканалу Freeдом сказал глава Энергоатома Петр Котин.

“Есть определенные риски в связи с тем, что неподалеку от ЗАЭС идут боевые действия и выходят из строя линии электропередач, которыми соединена станция с энергосистемой Украины. На сегодня две линии отключились их тех четырех, которые есть. Сокращается мощность энергоблоков, которые остаются в работе - их 2. Они будут разгружены. Таким образом, АЭС остается соединена с энергосистемой только одной линией, есть еще дополнительная линия резервного питания, которая позволит сохранять безопасность станции, но ситуация деградирует, ухудшатся по выдаче мощности ЗАЭС. Если дойдет до того, что станция перейдет в режим так называемого блэкаута, тогда будут включаться дизель-генераторы и мы получим такую же ситуацию, которая на ЧАЭС”, - сказал Котин, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что речь идет о полном обесточивании. И если такая ситуация произойдет, то она будет более серьезной чем на ЧАЭС, потому как в Энергодаре 6 реакторов и все их нужно охлаждать и 6 бассейнов, которые также нужно охлаждать. Именно поэтому нужно восстановить линию электропередач, чтобы обеспечить существенный резерв.

Глава Энергоатома также напомнил, что на станции находится 50 единиц военной техники и примерно 500 солдат. Менеджмент станции работает под дулами захватчиков, но они не вмешиваются в техническую работу станции.

“Однако менеджмент обязан согласовывать все действия с “командиром” захватчиков”, - добавил он.

В Энергоатоме также напомнили, что во время штурма станции, во время обстрелов, большое количество снарядов не разорвались, а застряли в асфальте, стенах, зданиях, в эстакаде и трубопроводе. Сейчас оккупанты взрывают боеприпасы, что несет угрозу безопасности персонала и станции.

“Само то, что нарушен периметр станции, является угрозой безопасности. Все это подпадает под категорию “аварийная ситуация на ядерном объекте”. Это прекрасно известно МАГАТЭ и всем специалистам ядерной энергетики”, - добавил Котин.

Сейчас в Энергоатоме готовят специальный регламент работы для ЗАЭС. Он предусматривает установление специальных пределов и ограничений, которые позволят обеспечивать безопасность объекта.

Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта.

Руководитель ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин 15 марта сообщил, что на Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 захватчиков.

По информации "Энергоатома", российские войска по состоянию на 16 марта продолжают взрывать снаряды и мины на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС).