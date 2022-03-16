ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЗАЭС МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ БЛЭКАУТА - ЭНЕРГОАТОМ


09:59 17.03.2022

На сегодня ЗАЭС соединена с энергосистемой Украины двумя линиями электропередач (из 4), из которых одна - резервная. Есть риски того, что станция перейдет в режим так называемого блэкаута. Об этом во эфире телеканалу Freeдом сказал глава Энергоатома Петр Котин.

“Есть определенные риски в связи с тем, что неподалеку от ЗАЭС идут боевые действия и выходят из строя линии электропередач, которыми соединена станция с энергосистемой Украины. На сегодня две линии отключились их тех четырех, которые есть. Сокращается мощность энергоблоков, которые остаются в работе - их 2. Они будут разгружены. Таким образом, АЭС остается соединена с энергосистемой только одной линией, есть еще дополнительная линия резервного питания, которая позволит сохранять безопасность станции, но ситуация деградирует, ухудшатся по выдаче мощности ЗАЭС. Если дойдет до того, что станция перейдет в режим так называемого блэкаута, тогда будут включаться дизель-генераторы и мы получим такую же ситуацию, которая на ЧАЭС”, - сказал Котин, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что речь идет о полном обесточивании. И если такая ситуация произойдет, то она будет более серьезной чем на ЧАЭС, потому как в Энергодаре 6 реакторов и все их нужно охлаждать и 6 бассейнов, которые также нужно охлаждать. Именно поэтому нужно восстановить линию электропередач, чтобы обеспечить существенный резерв.

Глава Энергоатома также напомнил, что на станции находится 50 единиц военной техники и примерно 500 солдат. Менеджмент станции работает под дулами захватчиков, но они не вмешиваются в техническую работу станции.

“Однако менеджмент обязан согласовывать все действия с “командиром” захватчиков”, - добавил он.

В Энергоатоме также напомнили, что во время штурма станции, во время обстрелов, большое количество снарядов не разорвались, а застряли в асфальте, стенах, зданиях, в эстакаде и трубопроводе. Сейчас оккупанты взрывают боеприпасы, что несет угрозу безопасности персонала и станции.

“Само то, что нарушен периметр станции, является угрозой безопасности. Все это подпадает под категорию “аварийная ситуация на ядерном объекте”. Это прекрасно известно МАГАТЭ и всем специалистам ядерной энергетики”, - добавил Котин.

Сейчас в Энергоатоме готовят специальный регламент работы для ЗАЭС. Он предусматривает установление специальных пределов и ограничений, которые позволят обеспечивать безопасность объекта.

Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта.

Руководитель ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин 15 марта сообщил, что на Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 захватчиков.

По информации "Энергоатома", российские войска по состоянию на 16 марта продолжают взрывать снаряды и мины на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2022
валюта курс
EUR 3.6499
USD 3.3109
RUB 3.0505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6499 -0.0171
USD 3.3109 -0.0086
RUB 3.0505 +0.0397
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.7000 3.9700
USD 3.6000 3.6500
RUB 2.0000 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1030
EUR/RUB 110.0000 148.0000
USD/RUB 103.0000 135.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте