|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОТХОДЫ И ЛОМ ДРАГМЕТАЛЛОВ БУДУТ ВВОЗИТЬ В ЕАЭС БЕСПОШЛИННО ДО КОНЦА 2025 ГОДА
14:11 16.03.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила сроки применения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов до 31 декабря 2025 года.
«Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объемы переработки вторичного сырья с содержанием драгоценных металлов аффинажными предприятиями государств Евразийского экономического союза», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Он подчеркнул, что подготовка предложений о снижении ставок на отходы и лом драгметаллов предусмотрена планом мероприятий по продвижению ювелирной продукции стран ЕАЭС на рынки третьих стран, утвержденным Евразийским межправительственным советом.
Как сообщает ЕЭК, принятое решение будет способствовать повышению конкурентоспособности союзного производства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2022
Курсы в банках
на 16.03.2022
Конвертация в банках
на 16.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте