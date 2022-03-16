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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОТХОДЫ И ЛОМ ДРАГМЕТАЛЛОВ БУДУТ ВВОЗИТЬ В ЕАЭС БЕСПОШЛИННО ДО КОНЦА 2025 ГОДА


14:11 16.03.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила сроки применения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов до 31 декабря 2025 года.

«Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объемы переработки вторичного сырья с содержанием драгоценных металлов аффинажными предприятиями государств Евразийского экономического союза», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он подчеркнул, что подготовка предложений о снижении ставок на отходы и лом драгметаллов предусмотрена планом мероприятий по продвижению ювелирной продукции стран ЕАЭС на рынки третьих стран, утвержденным Евразийским межправительственным советом.

Как сообщает ЕЭК, принятое решение будет способствовать повышению конкурентоспособности союзного производства.
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