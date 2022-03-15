Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевую ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов сроком на 3 года.

Как сообщает ЕЭК, сейчас ставка составляет 5%.

Эти товары являются исходным сырьем для получения поверхностно-активных веществ при производстве жидких моющих и чистящих средств, косметики, в металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой, медицинской отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

Сейчас промышленные жирные спирты в Евразийском экономическом союзе не производят, поэтому имеющиеся потребности удовлетворяются за счет импортных поставок.

«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования поможет поддержать производителей поверхностно-активных веществ в странах Союза, снизить их себестоимость, а также повысить конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕАЭС», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.