|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ВРЕМЕННО ОБНУЛИЛА ВВОЗНУЮ ПОШЛИНУ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРНЫЕ СПИРТЫ
12:16 16.03.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевую ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов сроком на 3 года.
Как сообщает ЕЭК, сейчас ставка составляет 5%.
Эти товары являются исходным сырьем для получения поверхностно-активных веществ при производстве жидких моющих и чистящих средств, косметики, в металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой, медицинской отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Сейчас промышленные жирные спирты в Евразийском экономическом союзе не производят, поэтому имеющиеся потребности удовлетворяются за счет импортных поставок.
«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования поможет поддержать производителей поверхностно-активных веществ в странах Союза, снизить их себестоимость, а также повысить конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕАЭС», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2022
Курсы в банках
на 16.03.2022
Конвертация в банках
на 16.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте