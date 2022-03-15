Литовская таможня с 15 марта усилила проверки грузовиков, въезжающих с белорусской территории. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

ГПК также напомнил, что Польша приняла аналогичные меры еще 13 марта.

«Усиление таможенного контроля сопредельными странами приводит к существенным задержкам при пересечении границы», - предупредили в ГПК.

Литовская сторона оформила 77 % фур от пропускной способности. Самым загруженным направлением остается «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Польшу за сутки въехало 44% транспортных средств от установленной нормы. Больше всего автомобилей скопилось на маршруте через «Кукурыки» («Козловичи»).

Латвийские контрольные службы выполнили норму пропуска на 72%. По состоянию на 10:00 больше всего транспорта находится на пути через «Патерниеки» («Григоровщина»).