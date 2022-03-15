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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛИТВА ВСЛЕД ЗА ПОЛЬШЕЙ УСИЛИЛА ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ
11:53 16.03.2022
Литовская таможня с 15 марта усилила проверки грузовиков, въезжающих с белорусской территории. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
ГПК также напомнил, что Польша приняла аналогичные меры еще 13 марта.
«Усиление таможенного контроля сопредельными странами приводит к существенным задержкам при пересечении границы», - предупредили в ГПК.
Литовская сторона оформила 77 % фур от пропускной способности. Самым загруженным направлением остается «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Польшу за сутки въехало 44% транспортных средств от установленной нормы. Больше всего автомобилей скопилось на маршруте через «Кукурыки» («Козловичи»).
Латвийские контрольные службы выполнили норму пропуска на 72%. По состоянию на 10:00 больше всего транспорта находится на пути через «Патерниеки» («Григоровщина»).
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