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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНО $565 МЛРД – ПРЕМЬЕР


10:59 16.03.2022

Согласно предварительным расчетам, сейчас на восстановление в Украине всего, что изуродовал агрессор, предварительно нужно более 500 миллиардов долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с главами правительств Польши, Словении и Чехии.

На этой встрече в частности обсудили вопросы поддержки Украины в будущем.

"Мы говорим о том, что уже сегодня ЕС дает мощную поддержку. И каждая из представленных здесь стран дает мощную поддержку... И мы ожидаем поддержку с точки зрения финансирования восстановления Украины. Мы призываем весь мир помочь Украине завершить эту войну, наполнить фонды восстановления нашего государства. И восстановить. Мы благодарны за помощь и поддержку, которую десятки государств и миллионы людей по всему миру уже предоставляют Украине", - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует УНИАН.

По его словам, в правительстве Украины уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой потерь для экономики вследствие российской агрессии.

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют более 565 миллиардов долларов США. Собственно, это те средства, которые потребуются, чтобы восстанавливать наше государство - и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", - сказал Шмыгаль.
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