Украинцы приобрели через онлайн-платформу ICU Trade военные ОВГЗ на сумму более 100 млн грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба финансовой группы ICU.

"За неделю мы обработали около 1 тыс. заявок от клиентов. Еще не менее 2 тыс. патриотических инвесторов готовы помогать стране, и мы активно работаем над подключением их к ICU Trade. Коллектив ICU непрерывно работает над тем, чтобы дать возможность приобрести облигации как можно большему количеству инвесторов", – прокомментировал основатель компании Константин Стеценко.

Компания отмечает, что не зарабатывает на торговле военными облигациями: комиссии торговца и депозитарного учреждения для инвесторов в эти бумаги через ICU Trade отсутствуют.

Установленная Министерством финансов Украины ставка по военным ОВГЗ – 11%, срок погашения - 1 марта 2023 года. Отмечается, что после значительного упрощения требований Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к процедуре регистрации клиентов, открыть счет и купить ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов.