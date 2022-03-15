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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНЦЫ ИНВЕСТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 100 МЛН ГРИВЕНЬ В ВОЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЧЕРЕЗ ICU TRADE
09:50 16.03.2022
Украинцы приобрели через онлайн-платформу ICU Trade военные ОВГЗ на сумму более 100 млн грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба финансовой группы ICU.
"За неделю мы обработали около 1 тыс. заявок от клиентов. Еще не менее 2 тыс. патриотических инвесторов готовы помогать стране, и мы активно работаем над подключением их к ICU Trade. Коллектив ICU непрерывно работает над тем, чтобы дать возможность приобрести облигации как можно большему количеству инвесторов", – прокомментировал основатель компании Константин Стеценко.
Компания отмечает, что не зарабатывает на торговле военными облигациями: комиссии торговца и депозитарного учреждения для инвесторов в эти бумаги через ICU Trade отсутствуют.
Установленная Министерством финансов Украины ставка по военным ОВГЗ – 11%, срок погашения - 1 марта 2023 года. Отмечается, что после значительного упрощения требований Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к процедуре регистрации клиентов, открыть счет и купить ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов.
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