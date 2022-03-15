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МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛО О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЧАЭС

09:16 16.03.2022 Электроснабжение на Чернобыльской АЭС полностью восстановлено. Об этом сообщает в Telegram-канале Минэнерго Беларуси. «Электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено. В настоящее время подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы», - говорится в сообщении.